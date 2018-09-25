Льготы пенсионерам, земля для многодетных семей и оплата ЖКУ
На очередном 20-м заседании Курской областной Думы VI созыва депутаты рассмотрели ряд социально важных вопросов
.
Изменить размер текста:
В частности были одобрены изменения в законодательство Курской области в части сохранения пенсионных льгот для мужчин достигших 60 лет, и для женщин 55 лет. Также депутаты поддержали изменения в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса РФ, касающиеся сохранения федеральных льгот по имущественным налогам для лиц, соответствующих условиям для назначения пенсии согласно действующему на сегодня федеральному законодательству.