Льготы пенсионерам, земля для многодетных семей и оплата ЖКУ

СЕГОДНЯ 08:02 2018-09-25T08:03:24+03:00

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В частности были одобрены изменения в законодательство Курской области в части сохранения пенсионных льгот для мужчин достигших 60 лет, и для женщин 55 лет. Также депутаты поддержали изменения в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса РФ, касающиеся сохранения федеральных льгот по имущественным налогам для лиц, соответствующих условиям для назначения пенсии согласно действующему на сегодня федеральному законодательству.

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