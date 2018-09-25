2018-09-25T07:53:29+03:00
Общество

Курская область успешно реализует идею импортозамещения

На курском предприятии открыли новый участок по производству противоастматических препаратов
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Основным импульсом развития промышленности Курской области в последние годы стала идея импортозамещения. Предприятия региона активно ориентируются на выпуск собственной уникальной продукции, которая могла бы вытеснить с российского рынка импортные дорогостоящие аналоги. Один из ярких примеров – запуск на курском ОАО «Фармстандарт-Лексредства» нового участка по производству импортозамещающих противоастматических препаратов (пульмопорошков).

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