Курская область успешно реализует идею импортозамещения
На курском предприятии открыли новый участок по производству противоастматических препаратов
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Основным импульсом развития промышленности Курской области в последние годы стала идея импортозамещения. Предприятия региона активно ориентируются на выпуск собственной уникальной продукции, которая могла бы вытеснить с российского рынка импортные дорогостоящие аналоги. Один из ярких примеров – запуск на курском ОАО «Фармстандарт-Лексредства» нового участка по производству импортозамещающих противоастматических препаратов (пульмопорошков).