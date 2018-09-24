26 сентября в центре Курска перекроют движение

СЕГОДНЯ 18:02 2018-09-24T18:03:55+03:00

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26 сентября в Курске будет проходить III этап областных сборов военно-патриотических клубов Курской области памяти Героя Российской Федерации С.В. Костина.

В связи с этим с 10.00 до 13.00 будет закрыто движение автомобильного транспорта по улице Ленина - от Красной площади до улицы Садовой. На время прохождения марш-парада пассажирский транспорт будет курсировать по улицам Урицкого, Радищева, Садовая, Ленина в направлении площади Перекальского и обратно со всеми установленными остановками.

Как сообщалось ранее, 25 сентября в Курске пройдет крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение». В связи с этим с 14.30 будет закрыто движение транспорта по ул. Маяковского (на участке от пересечения с ул. Октябрьской до ул. Дубровинского), Дубровинского, Перекальского до окончания хода.

Во время прибытия участников хода к Знаменскому собору закроется движение всех видов транспорта через Красную площадь и ул. Сонина. По ул. Ленина движение автотранспорта и городского пассажирского транспорта будет закрыто с 15.00 до 17.00.