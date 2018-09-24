В Курске пройдет акция «Белый цветок»

СЕГОДНЯ 17:33 2018-09-24T17:38:28+03:00

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25 сентября, в День города куряне и гости Курска смогут принять участие в благотворительной акции «Белый цветок». С 11 до 19.00 на Красной площади развернется ярмарка сувениров и поделок, изготовленных руками курских школьников и их родителей. Здесь же пройдут мастер-классы.

Любой желающий сможет на ярмарке приобрести белый цветок. При этом каждый участник акции сам должен определить сумму, которую он готов отдать на благотворительные цели. Собранные средства будут переданы на лечение больных детей.

Традиция проведения благотворительной акции «Белый цветок» была заложена в начале XX века представителями Императорского дома Романовых. В 2011 году акция была возрождена в Москве, затем к ней присоединились и другие российские города, в том числе и Курск.

Во время Коренской ярмарки в 2018 году организаторам акции «Белый цветок» удалось собрать 176 тысяч рублей.