Под Курском столкнулись ВАЗ, «Газель» и тягач

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-24T17:20:54+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло 24 сентября днем на автомобильной дороге Курск – Белгород.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2105 притормозил у перекрестка. В это время в него врезался седельный тягач с полуприцепом. От удара легковушку выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулся с «Газелью».

ВАЗ получил сильные повреждения, его водитель – травмы. Подробности ДТП уточняются.