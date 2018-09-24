2018-09-24T17:20:54+03:00
Происшествия

Под Курском столкнулись ВАЗ, «Газель» и тягач

ДТП произошло на автодороге Курск-Белгород
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель легковушки получил травмыВодитель легковушки получил травмыФото: Соцсети
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Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло 24 сентября днем на автомобильной дороге КурскБелгород.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2105 притормозил у перекрестка. В это время в него врезался седельный тягач с полуприцепом. От удара легковушку выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулся с «Газелью».

ВАЗ получил сильные повреждения, его водитель – травмы. Подробности ДТП уточняются.

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