В Железногорске задержали мужчину с героином

СЕГОДНЯ 16:18 2018-09-24T16:18:51+03:00

Эксперты установили, что порошок является героином Фото: Из архива "КП"

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В Железногорске в ходе разработки оперативной информации наркополицейские около одного из домов задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

У него изъяли пакетик с веществом белого цвета весом более трех граммов. Эксперты установили, что порошок является героином. Задержанный рассказал, что купил героин в соседней области для личного потребления.

За незаконное хранение наркотиков в отношении желеногорца возбудили уголовное дело, сообщили в УМВД по Курской области.