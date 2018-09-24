2018-09-24T15:36:37+03:00
Происшествия

В Курске задержали автоворов

Подозреваемые похищали автотехнику
Яна ШЕЛЕСТ
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Злоумышленников на время следствия арестовалиЗлоумышленников на время следствия арестовалиФото: Из архива "КП"
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Сотрудники полиции задержали двоих граждан Курского района, подозреваемых в хищениях из автомобилей. Злоумышленники орудовали на территории Курска. Днем мужчины ходили по дворам и высматривали автомобили без сигнализации. Ночью они приходили с инструментами, вскрывали машины и забирали автотехнику, которую намеревались потом продать.

Автоворов задержали в тот момент, когда они пытались сбежать с похищенным. Оказалось, что подозреваемые уже были судимы за такие аналогичные кражи. В отношении них возбудили уголовное дело. Злоумышленников на время следствия арестовали, сообщили в УМВД по Курской области.

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