В двух районах Курска выключат горячую воду

СЕГОДНЯ 14:57 2018-09-24T14:57:05+03:00

С 08:00 до 20:00 будет приостановлена подача горячей воды

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26 сентября в Северо-Западном и Юго-Западном микрорайонах города специалисты «Квадры» будут испытывать тепловые сети на гидравлические потери. С 08:00 до 20:00 будет приостановлена подача горячей воды.

Такие испытания проводятся раз в пять лет. Если на каких-то участках напор воды в трубопроводах окажется недостаточным, то будут приняты меры по улучшению гидравлического режима работы сетей.