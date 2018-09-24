В двух районах Курска выключат горячую воду
26 сентября «Квадра» проведет испытания
С 08:00 до 20:00 будет приостановлена подача горячей воды
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26 сентября в Северо-Западном и Юго-Западном микрорайонах города специалисты «Квадры» будут испытывать тепловые сети на гидравлические потери. С 08:00 до 20:00 будет приостановлена подача горячей воды.
Такие испытания проводятся раз в пять лет. Если на каких-то участках напор воды в трубопроводах окажется недостаточным, то будут приняты меры по улучшению гидравлического режима работы сетей.