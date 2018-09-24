В Курске в День города обещают дождь и ветер

СЕГОДНЯ 14:40 2018-09-24T14:40:55+03:00

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды Фото: Из архива "КП"

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С девяти часов вечера 24 сентября и в течение суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью дожди, местами небольшие. Днем небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 19 м/с. Температура в ночное время составит +5…+10 ºС, при прояснениях до +2 ºС, днем +10…+15 ºС.

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».