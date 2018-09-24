2018-09-24T14:19:37+03:00
Происшествия

Курянин вытащил из чужой машины ноутбук

Мужчину задержала полиция
Яна ШЕЛЕСТ
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Подозреваемого оперативно задержалиПодозреваемого оперативно задержалиФото: Из архива "КП"
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Курские полицейские раскрыли несколько хищений, совершенных из автомобилей. Одно из них произошло в Сеймском округе города Курска, сообщили в УМВД по Курской области.

Мужчина вышел из автомобиля не несколько минут. Машину, в салоне которой находился ноутбук, он не закрыл. Открытый автомобиль заметил 32-летний курянин. Он без труда проник в салон и забрал все, что смог унести, в том числе и ноутбук.

Хозяин заметил пропажу только вечером и сразу обратился в полицию. Эксперты-криминалисты нашли на месте преступления следы. Подозреваемого оперативно задержали. Мужчина выдал полицейским похищенное имущество. По факту кражи возбудили уголовное дело.

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