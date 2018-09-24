Курянин задолжал сыну 750 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:03 2018-09-24T14:05:19+03:00

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У судебных приставов по городу Курску находится исполнительное производство о взыскании с курянина алиментов на содержание 12-летнего сына в размере 1/4 части всех видов заработка. Мужчина нигде не работает, на учете в центре занятости не стоит и никакой материальной помощи сыну не оказывает. Так образовалась задолженность перед ребенком на сумму 750 тысяч рублей.

Нерадивого отца привлекли к административной ответственности и назначили ему 70 часов обязательных работ. Однако на путь исправления мужчина не встал и не предпринял попытки погасить долг хотя бы частично. В отношении должника возбудили уголовное дело и передали его в суд.

Мировой судья судебного участка № 11 судебного района Центрального округа города Курска признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Должнику назначили наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства ежемесячно.