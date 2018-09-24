25 сентября в Курске состоится крестный ход

СЕГОДНЯ 13:13 2018-09-24T13:15:26+03:00

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Как сообщалось ранее, 22 сентября чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная в сопровождении представителей Русской Православной Церкви Заграницей прибыла в Коренную пустынь. Перед иконой совершаются молебны, святому образу приходят поклониться верующие.

25 сентября икону Божией Матери «Знамение» в сопровождении традиционного крестного хода доставят в Знаменский кафедральный собор Курска. Перед началом шествия в Коренной пустыни в 7.00 состоится Божественная литургия. В 10.00 паломники с иконой начнут движение через селения Долгое, Тазово, Жерновец Золотухинского района.

В 15:00 крестный ход продолжится от Введенского храма на улице Дубровинского. Затем по улицам Перекальского и Ленина икону доставят в Знаменский кафедральный собор. В 16.30 состоится перед чудотворным образом на площади у собора состоится молебен.

Для обеспечения беспрепятственного движения участников крестного хода 25 сентября будет закрыто движение транспорта по ул. Маяковского (на участке от пересечения с ул. Октябрьской до ул. Дубровинского), Дубровинского, Перекальского с 14.30 до окончания хода.

Во время прибытия участников хода к Знаменскому собору закроется движение всех видов транспорта через Красную площадь и ул. Сонина. По ул. Ленина движение автотранспорта и городского пассажирского транспорта будет закрыто с 15.00 до 17.00.