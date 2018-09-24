2018-09-24T17:02:42+03:00
Происшествия

Под Курском перевернулся «Опель»: погибла молодая женщина

Смертельное ДТП произошло в селе Беседино
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель погибла на местеВодитель погибла на местеФото: Соцсети
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23 сентября примерно в 22:15 в селе Беседино перевернулся и врезался в столб автомобиль «Опель Астра», за рулем которого находилась 32-летний мужчина. На место ЧП приехали спасатели ПСЧ № 32 Курского района, сотрудники Госавтоинспекции и работники скорой помощи.

30-летняя женщина-пассажир получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. Водителя отправили в больницу с травмами. В устранении последствий ДТП принимали участие семь человек и три единицы техники.

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