Под Курском сгорела баня
23 сентября в 09:56 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании деревянной бани на улице Набережной в деревне Кекино Глушковского района, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.
На место происшествия приехали пожарные ПСЧ № 24 Глушковского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей. Огонь потушили в 10:17.
В результате пожара в деревянной бане размером 6х6 метров повреждены деревянные потолочные перекрытия, а также стены на всей площади. К ликвидации пожара привлекались 13 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.