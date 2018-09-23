2018-09-23T22:03:07+03:00
Происшествия

Под Курском сгорела баня

Пожар произошел в Глушковском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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При пожаре никто не пострадалПри пожаре никто не пострадалФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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23 сентября в 09:56 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании деревянной бани на улице Набережной в деревне Кекино Глушковского района, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

На место происшествия приехали пожарные ПСЧ № 24 Глушковского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей. Огонь потушили в 10:17.

В результате пожара в деревянной бане размером 6х6 метров повреждены деревянные потолочные перекрытия, а также стены на всей площади. К ликвидации пожара привлекались 13 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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