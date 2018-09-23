На Курскую область надвигается похолодание

23 Сент. 21:50 2018-09-23T21:51:58+03:00

Изменить размер текста: A A

23 сентября c 21.00 до 21.00 24 сентября в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем умеренные, местами сильные дожди. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем южный с переходом на западный 9-14, местами порывы до 16-21 м/с. Температура ночью +5…+10 ºС, при прояснениях до +2 ºС, днем +11…+13 С.

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».