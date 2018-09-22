2018-09-22T12:21:13+03:00
Происшествия

В Курске бухгалтера УМВД обвиняют в хищении

Женщина похитила из бюджета более 1 млн рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Дело направлено в судДело направлено в судФото: Из архива "КП"
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Женщина являлась ведущим бухгалтером группы работы с подотчетными лицами бухгалтерии УМВД по городу Курску. В ее обязанности входили вопросы организации принятия решений о возврате излишне взысканных платежей в бюджет. Бухгалтер имела доступ к ключам электронной цифровой подписи руководителей УМВД по городу Курску.

Женщина решила похитить бюджетные деньги. Она неоднократно формировала подложные заявки на возврат излишне взысканных платежей в бюджет, подписывала их электронными цифровыми подписями руководства и направляла в Управление Федерального казначейства региона. При этом в реквизитах получателя указывала номер своего расчетного счета.

Так женщине удалось осуществить 70 перечислений на общую сумму более 1 млн рублей. На основании материалов прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере. Сейчас оно направлено в Ленинский районный суд. Также прокурор Курской области направил в суд иск о взыскании с бывшего работника бухгалтерии УМВД похищенных бюджетных денежных средств.

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