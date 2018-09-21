Курянин до смерти избил собутыльника

СЕГОДНЯ 17:27 2018-09-21T17:27:52+03:00

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Щигровский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 65-летнего жителя Щигровского района. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

15 сентября 2018 курянин находился в гостях у своего знакомого, где они распивали спиртное. Мужчины поссорились, обвиняемый стал бить собутыльника руками и ногами в грудь. 60-летний мужчина получил серьезные травмы и скончался, сообщили в СУ СК по Курской области.

Обвиняемый свою вину признал. Злоумышленника заключили под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается