Ушел из жизни курский музыкант Евгений Легостаев

СЕГОДНЯ 17:12 2018-09-21T17:12:57+03:00

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21 сентября на 71-м году жизни скончался Евгений Легостаев, заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ, почетный гражданин города Курска, кандидат искусствоведения, профессор, лауреат российских и международных конкурсов.

Евгений Дмитриевич родился в Обояни. Окончил курское музыкальное училище, а затем дирижерско-хоровой факультет Московской консерватории. Во время прохождения военной службы Легостаев руководил ансамблем песни и пляски внутренних войск курского гарнизона. Ансамбль побеждал во всероссийских армейских конкурсах, а песни, сочиненные им: «Оршанская-Хинганская» и «Курский Краснознаменный» до сегодняшнего дня являются полковыми и дивизионными строевыми песнями.

С 1975 по 2000 год Евгений Легостаев заведовал дирижерско-хоровым отделением и хоровым классом курского музыкального училища. С 1980 года в течение семи лет руководил ансамблями песни и пляски дома культуры профтехобразования Курской области.

С 1995 по 2003 год руководил детской хоровой капеллой «Курск» в городском Дворце пионеров и школьников. Коллектив успешно гастролировал в Голландии, а в 2002 году стал лауреатом международного конкурса «Юная Пальмира» в Одессе.

В 1987 году Евгений Дмитриевич создал и, с тех пор, являлся бессменным руководителем хоровой капеллы «Курск». Уже через два года капелла стала лауреатом конкурса «Поющая Россия» - самого престижного в стране хорового конкурса.

С 1991 года коллектив начал ежегодно гастролировать по городам Германии и Франции. Хоровая капелла «Курск» является лауреатом более 20 престижных Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей.