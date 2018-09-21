Курск переходит в режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 16:53 2018-09-21T16:55:29+03:00

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В период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Крестному ходу, а также пребывания в областном центре иконы Божией Матери «Знамение» Курская Коренная с 22 сентября в Курске вводится режим «Повышенная готовность».

Граждан просят обращать внимание на брошенные легковые автомобили, бесхозные вещи, оставленные в общественных местах, а также напоминают о необходимости держать закрытыми двери подвалов, чердаков и служебных помещений для предотвращения доступа посторонним лицам.

При любом подозрении о террористической угрозе следует обращаться в правоохранительные органы. В Курске это можно сделать круглосуточно по телефонам:

70-24-70 – УФСБ России по Курской области;

36-88-44 - УМВД России по Курской области;

51-00-22, 112 – ГУ МЧС России по Курской области.

Режим повышенной готовности будет действовать до 3 октября