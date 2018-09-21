2018-09-21T16:39:42+03:00
Общество

Курянам разрешили посещать леса

Класс пожарной опасности снизился
Яна ШЕЛЕСТ
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Пожаров удалось избежатьПожаров удалось избежатьФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Отменено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, сообщает комитет Лесного хозяйства Курской области. Решение принято в связи с понижением класса пожарной опасности.

Ограничительный режим действовал с 10 августа. Несколько недель в области стояла сухая и жаркая погода. Класс пожарной опасности повысился до максимальных значений – четвертого и пятого.

В этот период в усиленном режиме проводился комплекс мероприятий, направленных на профилактику возникновения лесных пожаров, все силы и средства пожаротушения были переведены в режим повышенной готовности. Благодаря принятым мерам удалось не допустить пожаров в лесах региона.

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