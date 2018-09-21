Пожилая курянка затопила печь и спалила дом

СЕГОДНЯ 13:42 2018-09-21T13:43:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курской области зарегистрирован первый пожар в осеннем сезоне, который произошел по причине нарушения правил эксплуатации печного отопления. 20 сентября утром в «Службу спасения» поступило сообщение о пожаре на хуторе Красный Обоянского района. На место происшествия приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 35, отдельный пост поселка Рыбинские Будды, отдельный пост Котово, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

К приезду пожарных дом уже горел открытым пламенем. Спасатели начали его тушить, но спасти строение не удалось. В деревянном доме сгорела и обрушилась кровля, огонь уничтожил личные вещи, технику, мебель и веранду. 87-летняя хозяйка дома рассказала, что утром она растопила печь. Сын ее уехал в соседнее село за продуктами. Примерно через час забежал сосед и сообщил, что горит кровля ее дома. Мужчина, предупредив женщину, позвал на помощь соседей и сообщил о ЧП в пожарную охрану.

Спасатели обращаются к жителям региона с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в осенне-зимний период! Особое внимание необходимо уделить правильной эксплуатации печного отопления.