2018-09-21T13:02:52+03:00
Происшествия

Под Курском ночью загорелась «Газель»

ЧП произошло в поселке имени Маршала Жукова
Яна ШЕЛЕСТ
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Автомобиль сгорел полностьюАвтомобиль сгорел полностьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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21 сентября около двух часов ночи в поселке имени Маршала Жукова под Курском загорелся автомобиль «Газель Некст». На место ЧП приехали пожарные двух частей Курского района, полиция, скорая помощь и работники электросетей.

Пожар потушили в 02:12. Автомобиль сгорел полностью. В ликвидации пожара принимали участие 15 человек и пять единиц техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

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