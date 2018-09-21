Под Курском ночью загорелась «Газель»
ЧП произошло в поселке имени Маршала Жукова
Автомобиль сгорел полностьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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21 сентября около двух часов ночи в поселке имени Маршала Жукова под Курском загорелся автомобиль «Газель Некст». На место ЧП приехали пожарные двух частей Курского района, полиция, скорая помощь и работники электросетей.
Пожар потушили в 02:12. Автомобиль сгорел полностью. В ликвидации пожара принимали участие 15 человек и пять единиц техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.