Курян приглашают на фестиваль арабской кухни
Участников ждет концерт и дегустация
На мероприятие приглашаются все желающиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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25 сентября в 17:00 в Юго-Западном государственном университете состоится фестиваль арабской кухни. В программе фестиваля — выступления приглашенных гостей, танцевальные и вокальные номера, дегустация блюд арабской кухни.
Организатором фестиваля является клуб межнационального диалога ЮЗГУ Terra Amica. На мероприятие приглашаются все желающие.