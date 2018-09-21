2018-09-21T12:49:33+03:00
Звезды

Курян приглашают на фестиваль арабской кухни

Участников ждет концерт и дегустация
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
На мероприятие приглашаются все желающиеНа мероприятие приглашаются все желающиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

25 сентября в 17:00 в Юго-Западном государственном университете состоится фестиваль арабской кухни. В программе фестиваля — выступления приглашенных гостей, танцевальные и вокальные номера, дегустация блюд арабской кухни.

Организатором фестиваля является клуб межнационального диалога ЮЗГУ Terra Amica. На мероприятие приглашаются все желающие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24