2018-09-21T12:23:03+03:00
Общество

Курск отметит День города

Праздничные мероприятия пройдут на различных площадках
Яна ШЕЛЕСТ
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25 сентября курянам дали выходной25 сентября курянам дали выходнойФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Торжества начнутся в 9.00 с церемонии возложения венков и цветов на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В 9.30 в фойе городской администрации откроется выставка живописных работ, созданных художниками из разных городов России и Польши – участниками VIII международного художественного пленэра «Курск – соловьиного края столица».

Массовые праздничные мероприятия пройдут на различных площадках не только в центральной части Курска, но и в жилых микрорайонах всех городских округов.

В 17.00 на Красной площади с большой концертной программой выступят участники XII Международного фольклорного фестиваля «Самоцветы». В 19.00 начнется концертная программа с участием лучших солистов и творческих коллективов города. Завершится праздник в 21.00 красочным фейерверком.

В Администрации города принято решение 25 сентября объявить выходным днем.

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