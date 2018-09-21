2018-09-21T11:33:43+03:00
Общество

Несколько улиц Курска останутся без света

Отключения электричества запланированы с 24 по 28 сентября
Яна ШЕЛЕСТ
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В Центральном округе отключений не запланированоВ Центральном округе отключений не запланированоФото: Из архива "КП"
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В связи с проведением плановых работ «Курские электросети» предупреждают об отключениях электроэнергии.

В Сеймском округе:

С 24 по 28 сентября с 9-00 до 17-00 без света останутся улицы: Полянская; Яблоневая 4-18; Серегина 26, 28, 30, 32, 34; поселок Аккомулятор 1, 2, 3, 5, 5, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Телефон для справок: 32-32-15.

В Железнодорожном округе:

С 24 по 28 сентября с 9-00 до 16-00 улицы: Калинина 2-28, 1-25; Железнодорожная 2-26, 1-19; Пушкинская 4-24, 3-17; Локомотивная 6-24, 13-31.

26 сентября с 13-30 до 16-00: Союзная 12, 14, 14а; Герцена 2.

28 сентября с 13-30 до 16-00: Союзная 12, 14, 14а; Герцена 2.

Телефон для справок: 26-32-10.

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