25 сентября курянам дали выходной

СЕГОДНЯ 10:11 2018-09-21T10:11:28+03:00

25 сентября Курск будет праздновать Дня города Фото: Из архива "КП"

В Курске отметят День города

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25 сентября Курск будет праздновать Дня города. В областном центре пройдут различные мероприятия. Состоится традиционный крестный ход из Курской Коренной Рождества Пресвятой Богородицы мужской пустыни в Знаменский кафедральный собор с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение».

В связи с этим в Администрации города принято решение 25 сентября объявить выходным днем. Руководителям учебных заведений Курска рекомендовано объявить День города выходным днем для сотрудников, студентов и учащихся.

Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности предложено предоставить работникам 25 сентября дополнительный день отдыха. В детских садах в соответствии с запросами родителей будут работать дежурные группы.