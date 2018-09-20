2018-09-20T16:51:34+03:00
Происшествия

Ранее судимый курянин ограбил 19-летнюю девушку

Злоумышленник заставил перевести себе на карту 65 тысяч рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина во всем призналсяМужчина во всем призналсяФото: Яна ШЕЛЕСТ
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19-летняя курянка отправилась в развлекательное заведение с малознакомой компанией. За столом девушка стала переводить друзьям деньги, громко говоря, что на ее банковской карте хранится крупная сумма.

Один из ее новых знакомых – 33-летний ранее судимый мужчина подкараулил девушку, закрыл ее в подсобке и стал угрожать расправой, если она не переведет ему деньги. Потерпевшая, опасаясь за свою жизнь, перевела на карту вымогателя 65 тысяч рублей.

Когда злоумышленник отвлекся, ей удалось выйти. Покинув развлекательное заведение, девушка сразу направилась в полицию. Полицейские Сеймского отдела за несколько часов установили подозреваемого в грабеже. После задержания мужчина во всем признался. После проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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