Две курянки в такси лишились телефонов

СЕГОДНЯ 16:20 2018-09-20T16:22:31+03:00

Девушки забыли гаджеты в салоне, а таксисты их присвоили

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24-летняя курянка ехала в такси и уронила новенький мобильный телефон. Водитель заметил гаджет, но сообщать о нем клиентке не стал, телефон забрал себе. Девушка обратилась в полицию. Номера машины она не знала, так как заказывала такси не через диспетчерскую службу, а остановила автомобиль на улице.

Сотрудники полиции установили 31-летнего подозреваемого. Чужой телефон у него изъяли и скоро возвратят хозяйке. По данному факту проводится проверка.

Еще одна потерпевшая заметила пропажу телефона не сразу и никак не связывала исчезновение с поездкой на такси. Оперативники проверили передвижение женщины в тот день и выяснили, что мобильник похитил водитель.

Таксист активно пользовался телефоном и не собирался сообщать о находке диспетчеру. Мобильник у него изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.