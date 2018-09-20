2018-09-20T15:19:15+03:00
Общество

Курский осужденный заплатит за свое содержание

Мужчина отказался от работы в колонии
Яна ШЕЛЕСТ
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Суд согласился с требованиями администрации колонииСуд согласился с требованиями администрации колонииФото: материалы пресс-служб
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Исправительная колония № 3 УФСИН по Курской области подала иск в отношении осужденного о возмещении расходов на содержание в исправительном учреждении. Мужчина, осужденный Заводским районным судом города Орла к 10 годам лишения свободы со штрафом 30 тысяч рублей, отбывает наказание.

Осужденного обеспечивают питанием, одеждой, средствами гигиены, он пользуется коммунально-бытовыми услугами. За период отбытия наказания на мужчину израсходовали свыше 119 тысяч рублей. Осужденный не является инвалидом, по болезни от работы не освобожден.

Администрация колонии предложила ему оплачиваемое место работы, от которого мужчина категорически отказался. Суд согласился с требованиями ФКУ ИК-3 УФСИН по Курской области и взыскал вышеуказанную сумму с осужденного. Решение вступит в законную силу через несколько дней.

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