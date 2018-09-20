Курянам выдали 5765 ипотечных кредитов

СЕГОДНЯ 14:47 2018-09-20T14:47:48+03:00

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С начала года жителям Курской области выдали 5765 ипотечных кредитов, сообщает областная администрация. Это в полтора раза больше, чем за такой же период прошлого года. Объем выданных ипотечных кредитов составляет 8,9 млрд рублей.

Общий объем ипотечной задолженности с января текущего года увеличился на 3,9 млрд рублей и достиг 32,8 млрд рублей. Средняя сумма ипотечного жилищного кредита в Курской области составляет 1,5 млн рублей, средний срок кредита - 16 лет и 2 месяца. Просроченных кредитов менее 1%.