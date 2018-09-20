2018-09-20T13:57:42+03:00
Общество

На курской ТЭЦ ремонтируют плотину

К ремонту приступила «Квадра»
Яна ШЕЛЕСТ
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Работы завершатся в начале октябряРаботы завершатся в начале октября
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Компания «Квадра» - «Курская генерация» приступила к капитальному ремонту каменно-набросной плотины Курской ТЭЦ-1 на реке Сейм. Специалисты восстанавливают откосы плотины на левом берегу и укрепляют их новыми бетонными плитами. Работы завершатся в начале октября. Стоимость работ составляет 2,5 млн рублей.

— От того, в каком состоянии находится плотина, напрямую зависит работа ТЭЦ-1. Именно благодаря ей в холодном канале станции создается такой уровень воды, который позволяет обеспечить потребность теплоэлектроцентрали в водоснабжении», - рассказал главный инженер ТЭЦ-1 Валерий Анпилогов.

Плотина работает с 1961 года. Ее длина – 94 м, ширина – 38 м, высота – 4,5 м. Последние работы по ее укреплению проводились в 2003 году.

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