Курский «Авангард» обыграл «Мордовию»

СЕГОДНЯ 13:44 2018-09-20T14:31:32+03:00

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19 сентября в Саранске состоялся матч между ФК «Авангард» с местной «Мордовией». Куряне одержали первую крупную победу в сезоне.

В первом тайме куряне забили два гола. Отличились Александр Трошечкин и Роман Акбашев. Во второй половине матча третий мяч в ворота противника забил Михаил Земсков. За четыре минуты до окончания игры «Мордовия» попыталсь отыграться, Маркин забил гол, счет стал 1:3. Следом четвертый мяч в ворота саранской команды отправил Вадим Стеклов.

Обыграв «Мордовию» со счетом 4:1 «Авангард» набрал двадцать три очка, тем самым закрепившись в четверке сильнейших клубов ФНЛ. Следующий матч подопечные Игоря Беляева проведут 23 сентября в Курске с футбольным клубом «Тюмень». Начало игры в 16:00.