В Курске проходит художественный пленэр

СЕГОДНЯ 12:15 2018-09-20T12:17:01+03:00

Каждый его участник пленэра оставит в дар городу две работы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В нем принимают участие художники из девяти городов

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17 сентября стартовал VIII Курский международный пленэр художников «Курск – соловьиного края столица», сообщили в городской администрации. В пленэре принимают участие десять ведущих художников из девяти городов России, ближнего и дальнего зарубежья: Курска, Белгорода, Рязани, Донецка (ДНР), Тчева (Польша), Воронежа, Липецка, Тамбова и Ярославля. Польские художницы София Гесиоровска и Гражина Ставиковска принимают участие в пленэре впервые.

Пленэр проходит под руководством Романа Ветрова - члена Союза художников России, доцента кафедры рисунка Курского государственного университета. Участники пленэра посетят интересные места Курска и области, познакомятся с православной историей города, запечатлят на своих полотнах знаменитые храмы, отразят современный городской облик, покажут его колорит.

Каждый его участник пленэра оставит в дар городу две работы, которые пополнят художественный фонд городской галереи современного искусства. По завершении пленэра будет издан иллюстрированный каталог художественных произведений, созданных художниками в Курске.

Итоговая выставка работ художников-участников пленэра 2018 года откроется в здании администрации города Курска 25 сентября в 9.30.