35-летний курянин осужден за связь с несовершеннолетней
Мужчина проведет в колонии-поселении один год
Суд признал курянина виновным
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В декабре 2017 года 35-летний житель Суджанского района, находясь в автомобиле, вступил в половую связь с 14-летней девушкой. При этом он знал, что его знакомая несовершеннолетняя, сообщили в СУ СК по Курской области.
Суд признал курянина виновным в половом сношении с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста. Мужчине назначили наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.