2018-09-20T11:41:12+03:00
Происшествия

35-летний курянин осужден за связь с несовершеннолетней

Мужчина проведет в колонии-поселении один год
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Суд признал курянина виновнымСуд признал курянина виновным
Изменить размер текста:

В декабре 2017 года 35-летний житель Суджанского района, находясь в автомобиле, вступил в половую связь с 14-летней девушкой. При этом он знал, что его знакомая несовершеннолетняя, сообщили в СУ СК по Курской области.

Суд признал курянина виновным в половом сношении с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста. Мужчине назначили наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянам выдали 5765 ипотечных кредитов
На курской ТЭЦ ремонтируют плотину
Курский «Авангард» обыграл «Мордовию»
В Курске проходит художественный пленэр
Под Курском огонь уничтожил баню
В Курске открывается выставка Владимира Окаева
В Сбербанке продолжается осенняя акция по потребительским кредитам
В Сбербанке продолжается осенняя акция по потребительским кредитам
В центре Курска сгорели дом и времянка
По Курску проедет «читающий троллейбус»
В Железногорске украли электрооборудование
В Курске на Димитрова отремонтировали тепломагистраль
На Курской АЭС пройдут учения
В Курске водитель «Рено» сбил мужчину и врезался в дерево
В Курской области 19 человек отравились грибами
Под Курском грузовик насмерть сбил женщину
Курск станет площадкой обсуждения проблем приграничных территорий
В Курскую область поставят саженцы из Молдавии
Против курянина завели дело за уклонение от службы
Курские власти через суд обязали наладить уличное освещение
Курского студента признали виновным в даче взятки
На курского экс-студента завели дело за незаконное получение выплат
В Курске пристав присвоила имущество должника