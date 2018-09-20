35-летний курянин осужден за связь с несовершеннолетней

СЕГОДНЯ 11:40 2018-09-20T11:41:12+03:00

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В декабре 2017 года 35-летний житель Суджанского района, находясь в автомобиле, вступил в половую связь с 14-летней девушкой. При этом он знал, что его знакомая несовершеннолетняя, сообщили в СУ СК по Курской области.

Суд признал курянина виновным в половом сношении с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста. Мужчине назначили наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.