В Курске открывается выставка Владимира Окаева

СЕГОДНЯ 09:58 2018-09-20T10:08:28+03:00

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21 сентября в 16:00 в выставочном зале концертно-творческого центра «Звездный» состоится открытие персональной выставки произведений члена Союза художников России, курского графика Владимира Окаева.

На выставке будет представлено около 140 работ автора - пейзажи, портреты и натюрморты. В трех залах собраны акварель, наброски и зарисовки, выполненные различными графическими материалами , а также компьютерная графика.

Владимир Окаев - участник областных, зональных, межобластных, региональных, зарубежных групповых и персональных выставок. Награжден почетной грамотой Министерства культуры и другими. Работы художника находятся в частных собраниях России, Украины, Германии, Франции.

Выставка продлится до 14 октября.