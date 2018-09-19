По Курску проедет «читающий троллейбус»

СЕГОДНЯ 18:39 2018-09-19T18:39:27+03:00

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25 сентября в 11.00 состоится очередной этап проекта «Читающий маршрут», посвященный Дню города.

Пассажирам троллейбуса расскажут о традициях празднования Дня города, интересных страницах истории Курска. В салоне будут размещены портреты знаменитых курян, внесших весомый вклад в историю, культуру, науку и духовную жизнь России, а также репродукции картин курских художников.

В исполнении курских поэтов и талантливой молодежи прозвучат поэтические и музыкальные поздравления. На остановках «Ул. Садовая» и «Площадь Героев Курской битвы» будут выбраны «счастливые пассажиры», которые станут обладателями подарков от организаторов.

Стартует троллейбус с Красной площади по маршруту № 1 «Знаменский собор – ККПФ - Знаменский собор».