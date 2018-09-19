В Железногорске украли электрооборудование

СЕГОДНЯ 18:22 2018-09-19T18:24:36+03:00

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Железногорские полицейские раскрыли кражу электрооборудования на 300 тысяч рублей. В полицию позвонили сотрудники одного из местных предприятий и сообщили, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения заметили, как человек в маске похитил из склада электрооборудование.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативную работу и установили причастного к краже. Им оказался 42-летний бывший сотрудник организации, которому было хорошо известно расположение объектов на предприятии. Ночью мужчина отогнул металлический забор и проник на территорию.

После первого удачного похищения злоумышленник решил совершить еще одно. Краденое перевозил на автомобиле, припаркованном вдали от камер. Так мужчина вынес оборудование на сумму 300 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Оперативники выясняют, «работал» ли подозреваемый один или вместе с подельником. В рамках следствия будут предприняты меры к возмещению ущерба, нанесенного предприятию.