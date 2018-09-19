В Курске на Димитрова отремонтировали тепломагистраль

СЕГОДНЯ 17:27 2018-09-19T17:28:05+03:00

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Как сообщалось ранее, 14 сентября в Курске на улице Димитрова прорвало теплосеть. Специалисты «Квадры» приступили к ремонтным работам. На нескольких улицах города отключили горячую воду.

19 сентября все работы были завершены. Теплоэнергетики заменили 20 метров трубопровода и запорную арматуру. Поврежденная сеть находилась под рельсами, но движение трамваев во время ремонта не было остановлено.

После завершения ремонта потребителям Центрального округа возобновили подачу горячей воды.