2018-09-19T17:09:12+03:00
Общество

На Курской АЭС пройдут учения

Пожарно-тактическая тренировка состоится 21 сентября
Яна ШЕЛЕСТ
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Граждан просят соблюдать спокойствиеГраждан просят соблюдать спокойствиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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21 сентября на территории Курской атомной станции пройдут пожарно-тактические учения, сообщает ГУ МЧС по Курской области.

В учениях примут участие силы и средства гарнизона пожарной охраны Курской области. Спасатели отработают приемы противопожарного реагирования.

Во время учений в 13.00 по автодорогам КурскКурчатов и Льгов – Курчатов будет передвигаться спецтехника с включенной звуковой и световой сигнализацией. Граждан просят соблюдать спокойствие.

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