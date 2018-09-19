На Курской АЭС пройдут учения
Пожарно-тактическая тренировка состоится 21 сентября
Граждан просят соблюдать спокойствиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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21 сентября на территории Курской атомной станции пройдут пожарно-тактические учения, сообщает ГУ МЧС по Курской области.
В учениях примут участие силы и средства гарнизона пожарной охраны Курской области. Спасатели отработают приемы противопожарного реагирования.
Во время учений в 13.00 по автодорогам Курск – Курчатов и Льгов – Курчатов будет передвигаться спецтехника с включенной звуковой и световой сигнализацией. Граждан просят соблюдать спокойствие.