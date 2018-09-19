В Курске водитель «Рено» сбил мужчину и врезался в дерево

СЕГОДНЯ 16:31 2018-09-19T16:33:40+03:00

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18 сентября вечером 41-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» ехал по улице Союзной со стороны 2-й Рабочей в сторону улицы Станционной. Напротив дома № 14 он, по предварительным данным, не справился с управлением, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Автомобиль вылетел на тротуар, сбил 60-летнего мужчину, а затем врезался в дерево. В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в городскую клиническую больницу № 4.