2018-09-19T16:33:40+03:00
Происшествия

В Курске водитель «Рено» сбил мужчину и врезался в дерево

ДТП произошло на улице Союзной
Яна ШЕЛЕСТ
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Пешехода с травмами доставили в больницуПешехода с травмами доставили в больницуФото: Соцсети
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18 сентября вечером 41-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» ехал по улице Союзной со стороны 2-й Рабочей в сторону улицы Станционной. Напротив дома № 14 он, по предварительным данным, не справился с управлением, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Автомобиль вылетел на тротуар, сбил 60-летнего мужчину, а затем врезался в дерево. В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в городскую клиническую больницу № 4.

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