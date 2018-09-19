В Курской области 19 человек отравились грибами

СЕГОДНЯ 14:51 2018-09-19T14:52:15+03:00

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В 2018 году в Курской области было зарегистрировано 12 случаев отравлений грибами с 19 пострадавшими. Случаи зафиксированы в Курске, Железногорске и Курском районе. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 13 отравлений с 13 пострадавшими.

Чаще всего куряне травятся ядовитыми грибами, условно ядовитыми и съедобными, но собранными около автодорог, аэродромов и вредных производств. Риск возникновения отравлений возрастает при приобретении грибов у случайных лиц, в том числе на рынках, в местах несанкционированной торговли, а также нарушении правил их переработки и технологии приготовления.

Собирая грибы, помните, всегда нужно строго соблюдать основные правила, которые помогут вам избежать случайных ошибок, результатом которых может стать отравление:

- собирайте в лесу только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны;

- никогда не собирайте, не ешьте и не пробуйте на вкус грибы, которые у основания ножки имеют клубневидное утолщение или окруженные оболочкой;

- когда собираете грибы, особенно сыроежки, старайтесь брать их с целой ножкой, чтобы не упустить из вида важный признак, указанный выше;

- если вы собираете в лесу шампиньоны, обращайте особое внимание на цвет пластинок. Никогда не собирайте и не ешьте «шампиньоны», которые имеют пластинки белого цвета. У настоящих съедобных шампиньонов пластинки быстро розовеют, а затем темнеют. У смертельно ядовитой бледной поганки, внешне похожей на шампиньон, пластинки всегда белого цвета;

- если вы собираете для засола волнушки, чернушки, белянки, грузди, подгрузди и другие грибы, содержащие млечный сок, то обязательно перед засолом отварите или вымочите их, чтобы удалить горькие, раздражающие желудок вещества. То же самое следует сделать с валуями и сыроежками, имеющими едкий и горький вкус;

- никогда не собирайте грибы перезрелые, червивые и испорченные;

- не ешьте грибы в сыром виде;

- не верьте распространенному мнению о том, что ядовитые грибы вызывают потемнение луковицы или серебряных предметов, если опустить их в посуду, где варятся грибы. Это ложное представление!