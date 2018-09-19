Под Курском грузовик насмерть сбил женщину

СЕГОДНЯ 14:19 2018-09-19T14:20:07+03:00

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18 сентября примерно в 19:45 41-летний водитель «Газели» в поселке имени Куйбышева на улице 50 лет Октября ехал задним ходом во дворе одного из домов. Не убедившись в безопасности маневра он сбил 78-летнюю женщину.

На место ДТП приехали спасатели ПСЧ № 39 Рыльского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники.