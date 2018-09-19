Курск станет площадкой обсуждения проблем приграничных территорий

СЕГОДНЯ 13:34 2018-09-19T13:34:30+03:00

В этом году в конференции примут участие зарубежные учёные из Польши, Беларуси, Украины, Молдовы, Азербайджана и других стран

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25-27 октября в Курске пройдет V Международная научно-практическая конференция «Стратегия развития приграничных территорий: традиции и инновации». В этом году в конференции примут участие зарубежные ученые из Польши, Беларуси, Украины, Молдовы, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и других стран. Ожидается участие исследователей из российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Тамбова, Смоленска, Рязани, Пскова, Саратова, Оренбурга, Брянска, Курска, Краснодара, Новороссийска, Владикавказа, Благовещенска, Саранска, Барнаула, Владивостока, Улан-Удэ и другие.

Во время работы конференции состоится дискуссионный круглый стол, где будут обсуждаться перспективы для реализации совместных исследовательских и практико-ориентированных проектов, проблемы приграничного сотрудничества, социальные и культурные связи населения приграничных регионов, развитие приграничной торговли, решение экологических вопросов, исполнение общегосударственных функций.

Коммуникационная площадка позволит расширить возможности практического применения научных результатов обсуждаемых проблем.