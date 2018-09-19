В Курскую область поставят саженцы из Молдавии

СЕГОДНЯ 12:19 2018-09-19T12:21:07+03:00

Также в регион хотят завозить овощи и фрукты из Республики

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Договоренность о поставках из Молдовы саженцев плодовых деревьев в районы Курской области, а также о взаимодействии c садоводческими предприятиятиями Окницкого района была достигнута в ходе визита курской делегации в республику.

Курская область готова укреплять культурные и туристические связи, сотрудничать в сфере образования.

В ходе переговоров обсуждались вопросы торгово-экономического взаимодействия, в частности, поставок в Курскую область молдавских фруктов и овощей, кварцевого песка и картонной тары.

Как рассказала председатель комитета администрации области по развитию внешних связей Светлана Дорош, внешнеэкономическая деятельность с молдавской стороной характеризуется положительной динамикой. По итогам 2017 года внешнеторговый оборот Курской области с Республикой Молдова составил 7 млн долл. США, темп роста - 116%. По итогам первого полугодия 2018 года данный показатель достиг 5,2 млн долл. США, а темп роста - 175%. Экспорт Курской области в Республику Молдова составил 4,5 млн долл. США (рост в 2,3 раза) импорт из Молдовы в Курскую область - порядка 700 тыс. долл.США.

Развивается взаимодействие и на муниципальном уровне. В 2012 году был подписан первый протокол об установлении побратимских связей между городами Курчатов Курской области и Фалешты Республики Молдова. На сегодня подписаны пять побратимских протоколов.