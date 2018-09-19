2018-09-19T11:02:01+03:00
Происшествия

Против курянина завели дело за уклонение от службы

Парень дважды не явился на призывной пункт
Светлана ВОЛКОВА
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Курянин попал под статью не явившись на призывной пунктКурянин попал под статью не явившись на призывной пунктФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сеймский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области завел уголовное дело против 21-летнего курянина, подозреваемого по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу).

По версии следствия решением призывной комиссии Центрального и Сеймского округов города Курска парень признан годным к военной службе. Законных оснований для освобождения от военной службы или предоставления ему отсрочки нет, призывнику 12 апреля и 13 июня 2017 года лично и под роспись вручали повестки о необходимости прибыть на призывной пункт. Но парень без уважительных причин не прибыл по повесткам и тем самым уклонился от призыва на военную службу, решили в прокуратуре.

Расследование уголовного дела продолжается.

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