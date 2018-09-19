2018-09-19T09:37:22+03:00
Происшествия

Курского студента признали виновным в даче взятки

Парень хотел "выручить" отца
Ольга ДАНИЛОВА
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На отца и сына завели делаНа отца и сына завели делаФото: Из архива КП.
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Ленинский районный суд вынес приговор 21-летнему студенту курского вуза. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Следствие занималось уголовным делоом против жителя Курска, который обвинялся в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД. Узнав об этом, сын обвиняемого решил помочь отцу. Для этого он пришел в кабинет к следователю и предложил взятку в 15 тысяч рублей якобы за объективное расследование уголовного дела. Следователь отказался от предложенных денег, молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд оштрафовал парня на 150 тысяч рублей. 15 тысяч рублей, переданные в качестве взятки, конфискованы в доход государства.

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