В Курске пристав присвоила имущество должника

18 Сент. 16:57 2018-09-18T16:58:09+03:00

Долг в бюджет не был погашен Фото: Из архива КП.

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Ленинский районный суд вынес приговор 38-летнему судебному приставу-исполнителю. Женщина признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Как установлено в суде, в 2014 году у сотрудницы службы судебных приставов находилось исполнительное производство против предпринимателя, который имел задолженность по налогам на сумму 44 тысячи рублей.

Пристав наложила арест на имущество должника – кожгалантерейную продукцию стоимостью 66 тысяч рублей. При этом постановление о передаче имущества на реализацию не вынесла, а товар присвоила. Задолженность по налогам оказалась не погашена.

Приговором суда курянка получила два года исправительной колонии общего режима.