2018-09-18T16:40:07+03:00
Звезды

Курские поэты прочтут стихи о городе

В парке пройдет тематическая программа
Светлана ВОЛКОВА
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В Курске уже начались праздничные мероприятияВ Курске уже начались праздничные мероприятияФото: Светлана ВОЛКОВА
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Централизованная система библиотек города Курска приглашает жителей и гостей областного центра стать участниками мероприятий, посвященных празднованию Дня города в Курске.

19 сентября в 17.00 на площадке «Летнего парка чтения» (парк Героев Гражданской войны) состоится тематическая программа «Встреча с Курском на книжных страницах». Отдыхающие познакомятся с историей города, его достопримечательностями, вспомнят имена знаменитых курян.

Книжно-иллюстративная экспозиция «Все о тебе, любимый город!» представит книги о Курске, его многовековой истории, выдающихся людях, прославивших курский край. Особое место в экспозиции займут произведения курских писателей А.Фета, Н. Асеева, К. Воробьева, Е. Носова. Краеведческая викторина «Знаешь ли ты историю своего города?» позволит расширить знания курян о своей малой Родине.

Участниками программы станут известные курские поэты и писатели, которые прочтут стихотворения, посвященные Курску.

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