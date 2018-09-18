2018-09-18T15:43:25+03:00
Общество

В Курской области по вине нетрезвых водителей погибли 22 человека

Такую статистику с начала года приводит ГИБДД
Светлана ВОЛКОВА
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Часто ДТП происходят по вине пьяных водителейЧасто ДТП происходят по вине пьяных водителейФото: Светлана ВОЛКОВА
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За 8 месяцев в Курской области зафиксировано 86 дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей, в которых 22 человека погибли и 106 получили ранения.

Кроме того, по вине водителей, отказавшихся от прохождения освидетельствования, произошло 20 ДТП, в которых 28 человек получили ранения и 2 погибли.

Также возбуждено 523 уголовных дела в отношении водителей за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Чтобы предотвратить трагедии, сотрудники курской Госавтоинспекции регулярно проводят акцию «Трезвый водитель!». Инициативу полицейских поддержали волонтеры – студенты курского медицинского колледжа.

Студенты обращались к водителям с призывом не садиться пьяными за руль, рассказывали о вреде алкоголя и последствиях его употребления. Все участники дорожного движения получили листовки с наглядной агитацией и памятки о действиях при выявлении нетрезвых водителей.

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