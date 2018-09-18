В Курской области по вине нетрезвых водителей погибли 22 человека
За 8 месяцев в Курской области зафиксировано 86 дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей, в которых 22 человека погибли и 106 получили ранения.
Кроме того, по вине водителей, отказавшихся от прохождения освидетельствования, произошло 20 ДТП, в которых 28 человек получили ранения и 2 погибли.
Также возбуждено 523 уголовных дела в отношении водителей за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Чтобы предотвратить трагедии, сотрудники курской Госавтоинспекции регулярно проводят акцию «Трезвый водитель!». Инициативу полицейских поддержали волонтеры – студенты курского медицинского колледжа.
Студенты обращались к водителям с призывом не садиться пьяными за руль, рассказывали о вреде алкоголя и последствиях его употребления. Все участники дорожного движения получили листовки с наглядной агитацией и памятки о действиях при выявлении нетрезвых водителей.