В Курске вор отрезал от интернета многоэтажку

СЕГОДНЯ 15:36 2018-09-18T15:36:19+03:00

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В Курске установлен причастный к краже из дома по улице Бойцов 9-й дивизии коммутатора, принадлежащего интернет –провайдеру. На несколько часов у пользователей многоквартирного дома возникли сбои в доступе к сети. Неполадки устранили в кротчайшие сроки, а полицейские начали розыск вора.

Были просмотрены записи с камер видеонаблюдения с нескольких объектов. Вскоре подозреваемого установили. Им оказался 29-летний курянин. В вечер кражи он заходил в гости к знакомым в дом, из подвала которого и украли коммутатор, тогда у него возник умысел на преступление. Взломав дверь в подвал, мужчина украл прибор, который сдал на следующий день случайным знакомым. Теперь ему предстоит возместить ущерб, нанесенный интернет-провайдеру. Возбуждено уголовное дело.